ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вышедший из комы Быков подтвердил существование бога

09:13
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Всевышний занимается украшением мира

Писатель и журналист Дмитрий Быков рассказал о своем состоянии после госпитализации.
Быков о своей коме: "Истинную ее причину я раскрывать не намерен"

В больницу Быков попал из-за отравления, но причина пока неизвестна, об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Ранее СМИ предполагали, что у Быкова случился инсульт, но впоследствии писатель сообщил, что не страдает от диабета и высокого давления, а также не предавался "алкогольным и наркотическим излишествам".

Когда Быков пребывал в медикаментозной коме, то выяснил для себя, что бог существует, пишет "Газета.Ru". "Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов... такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира", - поделился писатель.

Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля в Уфе, куда он прилетел читать лекции. Писатели ввели в медикаментозную кому, а затем перевели в московским госпиталь имени Бурденко. 21 апреля он пришел в сознание.

Читайте также:
Главное сегодня
Писатель Дмитрий Быков
Писатель Дмитрий Быков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.