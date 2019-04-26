Вышедший из комы Быков подтвердил существование бога

Всевышний занимается украшением мира

Писатель и журналист Дмитрий Быков рассказал о своем состоянии после госпитализации.

В больницу Быков попал из-за отравления, но причина пока неизвестна, об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Ранее СМИ предполагали, что у Быкова случился инсульт, но впоследствии писатель сообщил, что не страдает от диабета и высокого давления, а также не предавался "алкогольным и наркотическим излишествам".

Когда Быков пребывал в медикаментозной коме, то выяснил для себя, что бог существует, пишет "Газета.Ru". "Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов... такого нет в моем подсознании, я бы такое не выдумал. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира", - поделился писатель.

Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля в Уфе, куда он прилетел читать лекции. Писатели ввели в медикаментозную кому, а затем перевели в московским госпиталь имени Бурденко. 21 апреля он пришел в сознание.