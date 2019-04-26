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Зеленский вывез своих детей из Украины

09:59
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Новоизбранный президент обещал быть честным

Будущий президент Украины Владимир Зеленский улетел вместе с детьми - 15-летней дочерью Александрой и шестилетним сыном Кириллом – на отдых в Турцию.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А для самого – это первые выходные за четыре месяца, через два дня вернусь. Всем желаю тепла, здоровья и хорошего отдыха", - написал Зеленский в своем Facebook.

Фестиваль "Весело" организует студия "Квартал 95", пишет ТАСС. В этом году он проходит в Бодруме с 30 апреля по 7 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил имя в Facebook. Теперь он не Владимир Зеленский, а Володимир Зеленський. Это связано с законом о государственном языке.

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