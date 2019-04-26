Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Герцог Сассекский отлично провел время с женой брата
Принц Гарри скоро станет отцом. Его жена Меган Маркл должна родить со дня на день. Однако герцог Сассекский не сидит рядом с супругой в ожидании, он занят важными делами.
У принца очень плотный график. Так, в четверг, 25 апреля, Гарри отправился вместе с Кейт Миддлтон на прием в Вестминстерское аббатство. Там члены королевской семьи почтили память солдат австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса.
Гарри и Кейт хорошо ладили до появления Меган. Потом пошли слухи, что Маркл устраивала истерики Миддлтон из-за чего принц практически прекратил общение с женой брата. Судя по всему сейчас их отношения наладились
Кенсингтонский дворец опубликовал фото с мероприятия. На снимках Гарри и Кейт улыбаются друг другу и держатся рядом. Жена принца Уильма во время мероприятия была обворожительна. Миддлтон выбрала для церемонии голубое пальто и туфли на высоком каблуке. Элегантный образ она дополнила изящной шляпкой и клатчем.
Как пишет "Дни.ру", Гарри во время мероприятия выглядел расслабленным и с удовольствием общался с другими гостями церемонии. Журналисты предположили, что герцог Сассекский решил таким образом отдохнуть перед рождением наследника. "Сбежал от Меган Маркл", - написали они.
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца. Мать актрисы Дория Рагланд прилетела в Британию, что бы поддержать Меган и помогать ей в первые месяцы после появления наследника.