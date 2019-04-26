ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

09:19
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Герцог Сассекский отлично провел время с женой брата

Принц Гарри скоро станет отцом. Его жена Меган Маркл должна родить со дня на день. Однако герцог Сассекский не сидит рядом с супругой в ожидании, он занят важными делами.
Как Меган Маркл изменила принца Гарри. Фото

У принца очень плотный график. Так, в четверг, 25 апреля, Гарри отправился вместе с Кейт Миддлтон на прием в Вестминстерское аббатство. Там члены королевской семьи почтили память солдат австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса.

Гарри и Кейт хорошо ладили до появления Меган. Потом пошли слухи, что Маркл устраивала истерики Миддлтон из-за чего принц практически прекратил общение с женой брата. Судя по всему сейчас их отношения наладились

Кенсингтонский дворец опубликовал фото с мероприятия. На снимках Гарри и Кейт улыбаются друг другу и держатся рядом. Жена принца Уильма во время мероприятия была обворожительна. Миддлтон выбрала для церемонии голубое пальто и туфли на высоком каблуке. Элегантный образ она дополнила изящной шляпкой и клатчем.

Как пишет "Дни.ру", Гарри во время мероприятия выглядел расслабленным и с удовольствием общался с другими гостями церемонии. Журналисты предположили, что герцог Сассекский решил таким образом отдохнуть перед рождением наследника. "Сбежал от Меган Маркл", - написали они.

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца. Мать актрисы Дория Рагланд прилетела в Британию, что бы поддержать Меган и помогать ей в первые месяцы после появления наследника.

Главное сегодня
Кейт Миддлтон и принц Гарри
Кейт Миддлтон и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.