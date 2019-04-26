Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Герцог Сассекский отлично провел время с женой брата

Принц Гарри скоро станет отцом. Его жена Меган Маркл должна родить со дня на день. Однако герцог Сассекский не сидит рядом с супругой в ожидании, он занят важными делами.

У принца очень плотный график. Так, в четверг, 25 апреля, Гарри отправился вместе с Кейт Миддлтон на прием в Вестминстерское аббатство. Там члены королевской семьи почтили память солдат австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса.

Гарри и Кейт хорошо ладили до появления Меган. Потом пошли слухи, что Маркл устраивала истерики Миддлтон из-за чего принц практически прекратил общение с женой брата. Судя по всему сейчас их отношения наладились

Кенсингтонский дворец опубликовал фото с мероприятия. На снимках Гарри и Кейт улыбаются друг другу и держатся рядом. Жена принца Уильма во время мероприятия была обворожительна. Миддлтон выбрала для церемонии голубое пальто и туфли на высоком каблуке. Элегантный образ она дополнила изящной шляпкой и клатчем.

Как пишет "Дни.ру", Гарри во время мероприятия выглядел расслабленным и с удовольствием общался с другими гостями церемонии. Журналисты предположили, что герцог Сассекский решил таким образом отдохнуть перед рождением наследника. "Сбежал от Меган Маркл", - написали они.

On #AnzacDay we remember the Australian and New Zealand Army Corps who died during the landings at Anzac Cove in 1915, and honour the sacrifices of men and women in all wars. #LestWeForget pic.twitter.com/mPoZuD410V — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 25, 2019

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца. Мать актрисы Дория Рагланд прилетела в Британию, что бы поддержать Меган и помогать ей в первые месяцы после появления наследника.