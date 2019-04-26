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Было больше почета: Савченко понравилось в российской тюрьме

10:06
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Бывалая заключенная поделилась экспертным мнением

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила условия содержания в российской и украинской тюрьмах, в которых она отбывала срок.

По ее словам, особой разницы между ними нет, поскольку все они были созданы по советской системе. Однако в российской тюрьме было больше почета. "Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять", - цитирует "Газета.Ru" Савченко.

В России Савченко осудили на 22 года за причастность к убийству журналистов телекомпании ВГТРК в Донбассе. Спустя два месяца после приговора ее помиловал президент Владимир Путин.

На Украине Савченко арестовали в марте 2018 года за якобы подготовку терактов в здании Верховной Рады и покушение на президента Петра Порошенко. 16 апреля 2019 года суд не стал продлевать срок ареста Савченко и постановил выпустить ее из-под стражи.     

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