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Трамп решил пойти на сделку с Россией после визита Ким Чен Ына

10:11
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Ядерное соглашение может прийти на смену СНВ-3

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены избавиться от ядерных вооружений, и призвал все страны, в том числе Россию и Китай, последовать их примеру. 

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Глава США также сказал, что он планирует заключить с лидерами России и Китая ядерное соглашение. Как отмечают "Известия", такое заявление прозвучало после встречи российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на острове Русский в Приморском крае. 

Соглашение, о котором объявил Дональд Трамп, может прийти на смену договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключенному между Россией и США. Он вступил в силу в 2011 году и истекает в 2021 году.  

2 февраля США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 марта российский президент подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. 11 марта председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что Россия не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и на других территориях, если этого не сделают США. Через месяц стало известно, что американцы разместят в Румынии систему противоракетной обороны. 

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