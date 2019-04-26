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Пригородные электрички переходят на летний режим работы

11:15
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Специалисты проверяют поезда и убираются на станциях

До 31 мая Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) переведет все свои пригородные электрички на летний режим работы, а также приведет в порядок платформы станций и территории рядом с ними.  
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Агентство "Москва" сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК", что перед началом летнего сезона специалисты проверяют работу всего оборудования электропоездов, проводят вибродиагностику и инструментальные замеры.

Работа закипела и на платформах станций. Там начали устранять дефекты покрытий, обновлять полосы безопасности, красить скамейки, бордюры и ограждения. Сотрудники компании убираются в турникетных комплексах.  

"Также сотрудники приведут в порядок прилегающие к остановочным пунктам территории. Отметим, что для каждой станции сформирован собственный план благоустройства и ремонта в зависимости от текущего состояния", - рассказал собеседник агентства. 

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