Путин и Си Цзиньпин на переговорах померились дружбой

Президент России приехал в Китай для участия в форуме "Один пояс- один путь"

Никакие разногласия не перечеркнут общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии. Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии с партнёрами на основе принципов уважения суверенитета. Об этом заявил Владимир Путин. Глава нашего государства принимает участие в масштабном международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине. Владимир Путин уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В августе 2008 года громадная территория вокруг на несколько недель превратилась в мировую столицу спорта. Та летняя Олимпиада открыла новый Китай миру. И вот спустя 11 лет это происходит снова. Только в этот раз речь уже идет не о спорте, а о развитии глобальной экономики и торговли в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Она, не устают подчеркивать в Пекине, призвана обеспечить процветание всем странам-участницам проекта и, разумеется, самому Китаю.

Представители страны в рамках форума еще и постарались максимально популяризировать достижения своей страны и культуру. В одном зале гостей учили китайской росписи. В другом - бесплатно раздавали книги, среди которых был и труд председателя КНР, переведенный на несколько языков, включая русский.

И даже иностранных лидеров на открытие форума доставляли на китайских машинах, похожих на советскую "Чайку". Не изменил себе только лишь президент Путин, кортеж которого теперь уже традиционно состоял из российских автомобилей "Аурус".

То, что именно Россия играет все большую экономическую роль в реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь", неоднократно подчеркивали и китайские СМИ, и лидер КНР Си Цзиньпин, на открытии форума рассказавший о том, для чего нужен этот проект и на каких принципах будет развиваться сотрудничество.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен