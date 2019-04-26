Горе горькое: какую жизнь прожила Элина Быстрицкая

Коллеги называли актрису "царицей" и "железной леди"

Печальная новость пришла этим утром из Москвы. Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Совсем недавно она отметила 91-й день рождения. На экранах актриса появилась ещё студенткой. Любовь зрителей пришла к ней после блистательной роли Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон". Талант и редкая красота Быстрицкой вызывали восхищение.

Элина Быстрицкая всегда знала, что именно человеку нужно. И не терпела компромиссов. Непреклонная, честная, невероятно красивая. Настолько, что не верилось: неужели бывают такие красивые люди? С такими жгучими глазами, царственной осанкой и врожденным аристократизмом? Её даже коллеги называли "царицей" и "железной леди". На это были основания. У актрисы действительно был кумир – Маргарет Тэтчер. Она даже бывала у неё в гостях.

"А поскольку она для меня очень интересная личность, то я помню только, как она говорила. Как разговаривала. Ой, я очень бы гордилась собой, если бы у меня был такой характер, как у неё. Она железная леди", - сказала Быстрицкая в фильме "Элина Быстрицкая. Железная леди".

Возможно, всё дело было в воспитании и в тех испытаниях, через которые прошла. Элина Быстрицкая родилась в семье врача и больничного повара. Сама во время войны работала во фронтовом госпитале. Много всего повидала. А когда стала актрисой, сохранила эту память. Это чувствовалось и на сцене, и в жизни. Казалось, всегда и везде была неприступной. И вдруг – Аксинья. "Тихий дон". И такая страсть, что сердце замирает и дух захватывает.

"Я прошла войну. Я видела настоящее горе. Горе горькое. Когда женщина, встретив любимого, которого она уже считала погибшим, превращалась в существо, которому все равно, как прикоснуться, как поцеловать, как прижать. Я это видела неоднократно, поэтому в "Тихом Доне" я позволила себе это", - заявила она.

У неё не было детей. И всю свою нерастраченную любовь она отдавала студентам. Они еще долго будут называть её мамой. Зрители - обязательно пересматривать её фильмы. Стены Малого театра – будут хранить её образ. Царственный и удивительно прекрасный образ женщины, которая прожила такую яркую и честную жизнь.

Ольга Стрельцова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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