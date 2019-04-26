Умерла Элина Быстрицкая

Артистка тяжело болела

Скончалась народная артистка России Элина Быстрицкая. Ей был 91 год.

Последнее время актриса театра и кино тяжело болела. О времени и месте прощания будет известно позднее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

Юлина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Знаковой в карьере Быстрицкой стала роль Аксиньи в картине "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова. Она также играла в таких фильмах как "В мирные дни", "Добровольцы", "Неоконченная повесть".

Последние полвека актриса работала в московском Малом театре, где переиграла практически всю отечественную и зарубежную классику. В октябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил Быстрицкую орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.