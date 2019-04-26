Ким Чен Ына проводили из России под "Катюшу"

Лидер КНДР укатил на бронепоезде домой, но обещал вернуться

Несколько часов назад с вокзала Владивостока отбыл бронепоезд главы КНДР. Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию. В столице Приморья он провёл почти двое суток. А перед отъездом успел попробовать блюда русской кухни и пообещал вернуться в нашу страну.

Кортеж лидера КНДР подъезжает к мемориалу Боевая слава Тихоокеанского флота. Ким Чен Ын возлагают венок к Вечному огню. Поправляет ленточки и склоняет голову.

Однако церемония состоялась не с первого раза. По неизвестным причинам, Ким Чен Ын не прибыл на место утром, где уже был выстроен оркестр и почетный караул. Организаторам пришлось даже сворачивать ковровую дорожку, думали, что мероприятие не состоится, но глава КНДР все же приехал сюда через несколько часов.

Ким Чен Ын возложил к Вечному огню мемориала Боевая Слава Тихоокеанского флота венок, который полностью состоит из живых цветов. Мы видим, вот здесь десятки гвоздик, и есть даже еловые ветки. А надпись на лентах гласит, что председатель Госсовета КНДР выражает благодарность советским солдатам.

После церемонии Ким Чен Ын отправился на обед с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Встреча проходила без камер. Но журналистам стало известно, что речь шла о развитии деловых отношений между Приморьем и Северной Кореей.

В ресторане в пригороде Владивостока, который славится подачей мяса изюбря, медведя и кабана, перед лидером КНДР выступали вокальные коллективы. На этом программа пребывания Ким Чен Ына в России завершилась.

Лидер КНДР покинул Владивосток. Он приехал на вокзал на личном лимузине. Перед зданием его встречала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны России и КНДР, а также "Катюшу". Кажется, он был в хорошем расположении духа. Улыбался и махал на прощание шляпой. Ким Чен Ын пообещал, что приедет в Россию еще раз.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.