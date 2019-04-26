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Москва готова к сезону пожаров

12:03
  • пятница
  • 26 апреля 2019

В столице прошли учения МЧС

В Москве активно готовятся к пожароопасному летнему периоду. На сопредельных территориях Москвы и области прошли командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров, передает "ТВ Центр".

В них приняли участие более 200 специалистов. Сотрудники МЧС, врачи центра экстренной медпомощи, а также службы комплекса городского хозяйства, подразделения Росгвардии и МВД. По легенде учений, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Пламя быстро распространилось и перекинулось на постройки. К месту ЧП направили катеры, беспилотники и кинологов. Впервые был задействован мобильный штаб. Спасатели оперативно выявили очаги возгорания - вертолёты и наземные отряды приступили к тушению.

"Отработано всё было достаточно чётко, достаточно быстро, работали службы разведки, работали и службы разведки не только наземные, а вы видели, мы на мотоциклах сегодня начинаем вести эту работу. Очень хорошо отработаны вопросы взаимодействия с авиацией и во все крупные мероприятия, связанные с тушением пожаров, мы используем нашу авиацию. Она в боевой готовности", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

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