Чем и как красить пасхальные яйца: советы от Роспотребнадзора

Купленная с рук краска может привести к отравлению

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как и чем нужно красить пасхальные яйца, чтобы не испортить праздник и не навредить своему здоровью.

"Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца - это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма", - сообщается на сайте ведомства.

Специалисты посоветовали россиянам не использовать в качестве красителей линяющие нити, лоскуты ткани и обычные краски неизвестного происхождения. Лучше пустить в ход натуральные природные красители, в том числе луковую шелуху, свеклу, краснокочанную капусту, куркуму, паприку, любую зелень и фрукты.

При покупке специальных пищевых красителей для пасхальных яиц следует обратить внимание на то, какие добавки с буквенным обозначением "Е" они содержат. Допустимы 12 пищевых добавок: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

Роспотребнадзор также рассказал, как приготовить на Пасху вкусные и красивые яйца. Яйца необходимо варить в толстостенной посуде при минимальном кипении. Перед покраской яйцо нужно промыть теплым мыльным раствором и протереть его подсолнечным маслом. Благодаря этому краска ляжет ровно, скорлупа не треснет и будет блестеть.

Россияне отмечают Воскресение Христово 28 апреля.