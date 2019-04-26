Названа причина смерти Элины Быстрицкой

Последние годы она ничего не видела и не могла передвигаться

Народная артистка Элина Быстрицкая умерла в московской реанимации от тяжелой болезни.

Последние годы актриса практически ничего не видела из-за катаракты и потеряла способность двигаться, сообщает Kp.ru ("Комсомольская правда"). Звезда "Тихого Дона" была практически прикована к кровати. За ней ухаживала сестра Софья Шегельман. Она даже хотела перевести артистку к себе за границу, но Быстрицкая не выдержала бы дороги. Раз в неделю ее кто-нибудь навещал из Малого театра, службе которому артистка отдала полвека.

По словам художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, о точной причине смерти ему не известно. Во-первых, ей уже был 91 год <…> Она болела… Очень сложно сказать, что у нее было. По-моему, вам даже врачи этого не скажут", - сообщил ФАН Соломин.

Быстрицкая была сложным человеком, но отзывчивым – всегда приходила на помощь и делала это до последних дней. "Она могла пройти через стены и тернии, как говорится, и помочь человеку. Это было у нее! Наверное, она все-таки это переняла от наших стариков, великих артистов", – добавил худрук Малого театра.

Элина Быстрицкая умерла на 92 году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с ней состоится 29 апреля в Малом театре в Москве. Дата и место похорон пока неизвестны.