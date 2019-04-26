"Ушла эпоха": знаменитости скорбят о Быстрицкой

Актрису любили не только зрители, но и коллеги

Друзья и коллеги Элины Быстрицкой, которая скончалась на 92 году жизни, выразили свое сожалению в связи с ее кончиной.

"Этот была яркая личность, яркая актриса. Я всегда любовалась ее красотой, ее профессионализмом, ее отдачей на сцене", - заявила ТАСС Народная артистка СССР Вера Васильева. По ее словам, Быстрицкая любила свою профессию и своего зрителя.

Народный артист СССР Василий Лановой признался, что он всегда с удовольствием смотрел фильмы с участием Быстрицкой. "Она принадлежала к великому поколению советских актеров, которые останутся в истории на века. Быстрицкая, безусловно, была украшением кинематографа", - сказал он Nation News.

Режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью звезды "Тихого Дона". "Это большая потеря. Есть люди, которые когда присутствуют, значит, есть время. А когда их нет, значит, время ушло", - цитирует его портал Teleprogramma.pro.

Глава Союза театральных деятелей, Народный артист России Александр Калягин заявил, что Элина Быстрицкая была образцом женщины как на сцене, так и в жизни. Она считалась гордостью Малого театра, где проработала долгие годы. "Быстрицкая - один из лучших образцов русской женщины, со всей ее страстью, обаянием, надрывом, мощью русского женского характера", - цитирует его ТАСС.

Народная артистка России Лариса Лужина назвала Быстрицкую гениальной актриса, к которой всегда тянулись люди. "Человеком она тоже была прекрасным, очень отзывчивым, очень добрым", - вспоминает актриса театра и кино.

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин назвал свою покойную коллегу настоящей звездой, которую обожали зрители. "Когда уже совсем больная она приходила играть концерт, каждый ее выход, когда она еще не начинала ни петь, ни говорить, вызывал шквал аплодисментов, и весь зал вставал", - сказал Соломин РИА Новости.

Советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант выразил мнение, что вместе с Быстрицкой ушла целая эпоха советского кинематографа. "Быстрицкая - целая эпоха, целая история советского кино, - заявил он РЕН ТВ. - А советское кино было лучшим".

Как сообщалось ранее, Элина Быстрицкая умерла в московской реанимации от тяжелой болезни. Последние годы она почти ничего не видела из-за катаракты и потеряла способность двигаться. Церемония прощания с актрисой состоится 29 апреля в Малом театре в Москве.