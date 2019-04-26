ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По просьбам жителей в Бирюлеве Восточном построят спорткомплекс

12:44
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Власти изменят проект планировки территории

Московские власти изменят проект планировки территории жилого квартала в Бирюлеве Восточном.  В нем появится физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус для действующей школы.

"Мы внесли в проект новый учебный корпус на 200 детей и физкультурно-оздоровительный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров", - рассказал представитель Главного архитектурно-планировочного управление Москомархитектуры (ГБУ "ГлавАПУ") Алексей Игнатов.

Кроме того, за счет реконструкции внутриквартальных проездов в Бирюлеве Восточном будут созданы новые транспортные связи. Также будет расширена улица Ягодная, сообщает ТВЦ.RU.

Проект планировки предусматривает строительство новостроек переменной этажности на месте девяти старых домов, благоустройство жилого квартала и прилегающих к нему территорий. Появятся рекреационные зоны, детские и спортивные площадки.

Новости по теме
проект спортивного комплекса
проект спортивного комплекса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.