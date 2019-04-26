По просьбам жителей в Бирюлеве Восточном построят спорткомплекс

Власти изменят проект планировки территории

Московские власти изменят проект планировки территории жилого квартала в Бирюлеве Восточном. В нем появится физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус для действующей школы.

"Мы внесли в проект новый учебный корпус на 200 детей и физкультурно-оздоровительный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров", - рассказал представитель Главного архитектурно-планировочного управление Москомархитектуры (ГБУ "ГлавАПУ") Алексей Игнатов.

Кроме того, за счет реконструкции внутриквартальных проездов в Бирюлеве Восточном будут созданы новые транспортные связи. Также будет расширена улица Ягодная, сообщает ТВЦ.RU.

Проект планировки предусматривает строительство новостроек переменной этажности на месте девяти старых домов, благоустройство жилого квартала и прилегающих к нему территорий. Появятся рекреационные зоны, детские и спортивные площадки.