Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Такое решение приняли власти Москвы.

"Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из "Тихого Дона", женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны", - написал мэр столицы Сергей Собянин в "ВКонтакте".

О дате и времени похорон будет сообщено позднее. Прощание с Быстрицкой состоится 29 апреля в Малом театре.

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни. Актрисе был 91 год. Знаковой в карьере Быстрицкой стала роль Аксиньи в картине "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова. Последние полвека актриса работала в московском Малом театре.