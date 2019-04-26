Как не попасть в число невыездных должников

3 миллиона человек не выпустили из России перед майскими праздниками

Юрист Виталий Лазарчук посоветовал россиянам регулярно мониторить сайт Федеральных судебных приставов, чтобы не попасть в число невыездных и не испортить себе заграничную поездку.

26 апреля стало известно, что около 3 миллионов россиян не смогли уехать за границу перед майскими праздниками. Их развернули на границе из-за долгов. Количество невыездных россиян растет из года в год, сообщают "Известия". В I квартале текущего года из России не выпустили 4,4 миллиона должников, тогда как три года назад таковых было всего 1,2 миллиона.

"Запрет на выезд могут наложить в случае, если есть решение суда, в соответствии с которым с гражданина взыскивается определенная задолженность. Также должен быть выдан исполнительный лист на принудительное взыскание (через службу судебных приставов)", - рассказал ТВЦ.RU генеральный директор компании "Лазарчук и Партнеры" Виталий Лазарчук.

По его словам, проблемы с поездкой за границу могут возникнуть из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, неплатежей по кредитам, долгов по коммунальным платежам и так далее. Часто невыездными становятся мужчины-алиментщики, говорит Лазарчук.

"Всегда нужно проверять информацию о задолженности на сайте Федеральных судебных приставов. Запретить выезд могут, если вы окажетесь в базе должников, то есть в случае неисполнения судебных предписаний. Развернут такого пассажира прямо на таможне", - предупредил эксперт.