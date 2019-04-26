ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как не попасть в число невыездных должников

13:12
  • пятница
  • 26 апреля 2019

3 миллиона человек не выпустили из России перед майскими праздниками

Юрист Виталий Лазарчук посоветовал россиянам регулярно мониторить сайт Федеральных судебных приставов, чтобы не попасть в число невыездных и не испортить себе заграничную поездку. 

Туристам запретят привозить пармезан и хамон в Россию
Россиян ограничат в получении кредитов
Почему вам отказывают в кредите: банки раскроют свой главный секрет

26 апреля стало известно, что около 3 миллионов россиян не смогли уехать за границу перед майскими праздниками. Их развернули на границе из-за долгов. Количество невыездных россиян растет из года в год, сообщают "Известия". В I квартале текущего года из России не выпустили 4,4 миллиона должников, тогда как три года назад таковых было всего 1,2 миллиона. 

"Запрет на выезд могут наложить в случае, если есть решение суда, в соответствии с которым с гражданина взыскивается определенная задолженность. Также должен быть выдан исполнительный лист на принудительное взыскание (через службу судебных приставов)", - рассказал ТВЦ.RU генеральный директор компании "Лазарчук и Партнеры" Виталий Лазарчук.

По его словам, проблемы с поездкой за границу могут возникнуть из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, неплатежей по кредитам, долгов по коммунальным платежам и так далее. Часто невыездными становятся мужчины-алиментщики, говорит Лазарчук.

"Всегда нужно проверять информацию о задолженности на сайте Федеральных судебных приставов. Запретить выезд могут, если вы окажетесь в базе должников, то есть в случае неисполнения судебных предписаний. Развернут такого пассажира прямо на таможне", - предупредил эксперт.

Читайте также:
Главное сегодня
Самолет
Самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.