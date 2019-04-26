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В Раде взорвались от негодования из-за отпуска Зеленского в Турции

13:37
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Геращенко стало стыдно перед своими детьми

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко упрекнула Владимира Зеленского в том, что он до своей инаугурации улетел в отпуск.

Ранее будущий президент Украины сообщил, что вывез свою 15-летню дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла в Бодрум на ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95".

Геращенко напомнила о том, как возмущалась общественность и СМИ, когда президент Петр Порошенко "посмел" на несколько дней уехать с семьей на Мальдивы. За весь свой срок он был в отпуске всего несколько дней. Все субботы и воскресения были у Порошенко рабочими .

"Теперь уже можно признаться, что больше я "радовалась" звонки с первой приемной где-то в 23 ночи в пятницу, с сообщением, что в субботу - воскресенье совещания или командировки", - написала Геращенко в Facebook.

Он сообщила, что ей стыдно перед своими детьми, которых много раз бросала на бабушку, мужа, няню из-за работы. "Оказывается, можно было устать, записать какой веселый влог о яжематерях, но при этом быть с детьми", - отметила политик.

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