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В Москве стартовал памятный мотопробег "Дороги Победы"

15:01
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Сотни байкеров везут в столицу Германии флаг Победы

В Москве стартовал пятый юбилейный Всероссийский мотопробег "Дороги Победы на Берлин - 2019". Отправной точкой мотомарша стал музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

Маршрут пролегает через Россию, страны СНГ и Европы. Сотни человек везут в Берлин флаг Победы - символ свободы и памяти. По пути они посетят мемориалы, посвящённые советским солдатам. К 9 мая колонна прибудет в столицу Германии. "Дороги Победы - на Берлин" - традиционный ежегодный мотомарш. Его участники посещают места боевой славы и напоминают Европе об истинных героях, победивших фашизм.

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Участники мотопробега "Дороги Победы – на Берлин"
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