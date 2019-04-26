В Москве стартовал памятный мотопробег "Дороги Победы"

Сотни байкеров везут в столицу Германии флаг Победы

В Москве стартовал пятый юбилейный Всероссийский мотопробег "Дороги Победы на Берлин - 2019". Отправной точкой мотомарша стал музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

Маршрут пролегает через Россию, страны СНГ и Европы. Сотни человек везут в Берлин флаг Победы - символ свободы и памяти. По пути они посетят мемориалы, посвящённые советским солдатам. К 9 мая колонна прибудет в столицу Германии. "Дороги Победы - на Берлин" - традиционный ежегодный мотомарш. Его участники посещают места боевой славы и напоминают Европе об истинных героях, победивших фашизм.