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Мир вспоминает жертв Чернобыльской аварии

14:55
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Трагедия произошла 33 года назад

Крупнейшая авария за всю историю ядерной энергетики – ровно 33 года назад на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв четвертого энергоблока. Общая площадь заражения превысила 200 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Жертв чернобыльской аварии вспоминают в пятницу во всём мире. В Москве памятные мероприятия проходят на Митинском кладбище. Среди участников - сотрудники МЧС и пожарно-спасательных подразделений, а также ликвидаторы катастрофы их родные и близкие. К мемориалу памяти жертвам Чернобыльской аварии возложили цветы и венок от президента России.

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