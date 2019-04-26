Мир вспоминает жертв Чернобыльской аварии

Трагедия произошла 33 года назад

Крупнейшая авария за всю историю ядерной энергетики – ровно 33 года назад на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв четвертого энергоблока. Общая площадь заражения превысила 200 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Жертв чернобыльской аварии вспоминают в пятницу во всём мире. В Москве памятные мероприятия проходят на Митинском кладбище. Среди участников - сотрудники МЧС и пожарно-спасательных подразделений, а также ликвидаторы катастрофы их родные и близкие. К мемориалу памяти жертвам Чернобыльской аварии возложили цветы и венок от президента России.