В "Зарядье" показали лучшие бизнес-проекты школьников

В Москве стартовал образовательный форум "Будущее в моих руках"

В парке "Зарядье" проходит Межрегиональный образовательный форум "Будущее в моих руках". Организаторы подготовили большую стендовую презентацию лучших работ, отобранных по итогам международного конкурса "Мой первый бизнес". Это один из проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе президента.

Свои работы прислали более четырёх с половиной тысяч школьников из 13 регионов страны, сообщает "ТВ Центр". По словам организаторов, конкурс дал возможность учащимся попробовать себя в бизнес-среде и успешно реализовать свои проекты.

"Мы поддерживаем предпринимательство среди молодёжи от 14 до 24 лет. И соответственно запустили несколько проектов, которыми занимаемся сейчас. Один из них – "Мой Первый Бизнес" - реализуется в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Также у нас есть клуб молодого предпринимателя. Факультет бизнеса "Капитаны", где студенты обучаются основам предпринимательства, развивают свои soft skills и стремятся сделать какие-то крепкие команды, которые в будущем создадут изменения, направленные на улучшение страны", - сказал директор благотворительного фонда "Капитаны" Александр Демин.