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Москвичи несут цветы к Малому театру после смерти Быстрицкой

15:16
  • пятница
  • 26 апреля 2019

На 92-м году жизни умерла народная артистка Советского Союза актриса

В пятницу не стало Элины Быстрицкой - великой и по-настоящему народной актрисы, ставшей любимой для нескольких поколений российских зрителей. Ей был 91 год.

"Неоконченная повесть", "Тихий Дон", "Добровольцы" - эти фильмы сделали Элину Быстрицкую звездой советского экрана. Любой образ она  превращала в шедевр, отмечает "ТВ Центр". Талант актрисы  новыми гранями засверкал и в Малом театре, в котором она прослужила всю жизнь. Каждая  роль Быстрицкой отличалась тонким рисунком и особым, только ей подвластным, шармом. До последнего она выходила на сцену, оставаясь преданной искусству и зрителю.

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