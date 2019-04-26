Москвичи несут цветы к Малому театру после смерти Быстрицкой

На 92-м году жизни умерла народная артистка Советского Союза актриса

В пятницу не стало Элины Быстрицкой - великой и по-настоящему народной актрисы, ставшей любимой для нескольких поколений российских зрителей. Ей был 91 год.

"Неоконченная повесть", "Тихий Дон", "Добровольцы" - эти фильмы сделали Элину Быстрицкую звездой советского экрана. Любой образ она превращала в шедевр, отмечает "ТВ Центр". Талант актрисы новыми гранями засверкал и в Малом театре, в котором она прослужила всю жизнь. Каждая роль Быстрицкой отличалась тонким рисунком и особым, только ей подвластным, шармом. До последнего она выходила на сцену, оставаясь преданной искусству и зрителю.