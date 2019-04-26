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Ремчуков переизбран председателем Общественной палаты Москвы

15:09
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Его заместителем стал Алексей Венедиктов

Сегодня на заседании Общественной палаты Москвы был избран председатель нового созыва. Состоялись  выборы её председателя. Им стал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. За него был подан 41 голос, против - 1, передает "ТВ Центр".

Заместителями председателя палаты избраны главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, телеведущая Арина Шарапова, бизнесмен Михаил Куснирович, общественный деятель Михаил Швыдкой.

План  работы, который обсуждают на заседании, учитывает приоритеты развития Москвы. Это — технологии  умного города, программа "Мой район", транспорт, образование, здравоохранение, благотворительность, грантовая поддержка некоммерческих организаций.

"Москва развивается колоссальными темпами, внедряя новые практики и новые методы, просто колоссальные. И фактически, это - инновационный город. Общественная палата находится на самом переднем крае взаимодействия власти и общества по поводу, прежде всего, инновационных новых решений. Любое новое всегда встречает сопротивление и отпор. Иногда это новое не всегда продумано. И наша задача, как мне кажется, оказать помощь и москвичам, прежде всего, поскольку мы их интересы отстаиваем, и городу в тех случаях, когда мы видим, что город хочет добра", - заявляет Ремчуков.

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