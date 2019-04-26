ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео издевательств репетитора-пианиста над ученицей в Москве

15:27
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Судя по кадрам, агрессивный мужчина был сторонником обучения с элементами садизма

В Хорошёвском суде Москвы избирают меру пресечения учителю музыки, который подозревается в издевательствах над ученицей. Следователи уже попросили арестовать педагога, передает "ТВ Центр".

Мгер Махсудян - студент Московской консерватории, лауреат многочисленных конкурсов, также давал уроки музыки, но, как теперь оказалось, весьма своеобразно. Одна из его учениц пожаловалась родителям на грубое обращение педагога, и они решили установить в её комнате скрытую камеру,  которая поведение юного учителя зафиксировала. Оказалось, музыкант не только оскорблял ребенка, но и пускал в ход кулаки.

Ранее молодого человека уже допросили следователи. Свою вину он признал. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Новости по теме
Задержанный репетитор-пианист
Задержанный репетитор-пианист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.