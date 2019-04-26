Видео издевательств репетитора-пианиста над ученицей в Москве

Судя по кадрам, агрессивный мужчина был сторонником обучения с элементами садизма

В Хорошёвском суде Москвы избирают меру пресечения учителю музыки, который подозревается в издевательствах над ученицей. Следователи уже попросили арестовать педагога, передает "ТВ Центр".

Мгер Махсудян - студент Московской консерватории, лауреат многочисленных конкурсов, также давал уроки музыки, но, как теперь оказалось, весьма своеобразно. Одна из его учениц пожаловалась родителям на грубое обращение педагога, и они решили установить в её комнате скрытую камеру, которая поведение юного учителя зафиксировала. Оказалось, музыкант не только оскорблял ребенка, но и пускал в ход кулаки.

Ранее молодого человека уже допросили следователи. Свою вину он признал. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.