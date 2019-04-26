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Чем удивит москвичей "Остров мечты"

15:32
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Парк развлечений откроется уже осенью

В Москве совсем скоро появится самый большой в мире парк развлечений "Остров мечты". Уже осенью он примет первых посетителей. Там будут аттракционы для детей и взрослых, магазины, кафе, прогулочные зоны. А еще концертный зал, кинотеатр под открытым небом и даже гостиница. 

Ворота сказочного замка уже почти готовы, а за ними -  волшебный город, или "Остров мечты" — первый в России и крупнейший в мире тематический парк развлечений. Уникальное сооружение, на все сезоны — под гигантским стеклянным куполом высотой 35 метров, передает "ТВ Центр".

Вся эта огромная территория будет разделена на 8 тематических зон, в каждой из которых посетителей будут ждать развлечения на любой вкус. В том числе и более 30 самых современных аттракционов для всех возрастов.

Сейчас работы по строительству парка на завершающем этапе. И темпы впечатляют. Ежедневно здесь задействовано почти три тысячи человек. Отделка идёт вместе с установкой аттракционов, многие из которых создавались на заказ. Здесь будет замок Снежной королевы и домик папы Карло, здесь можно прийти в гости к черепашкам ниндзя, или отправиться в полет в мир динозавров, погостить в деревне Смурфиков или  стать участником интерактивных шоу-программ. В "Острове  мечты"  цифровые технологии выводят развлечения на новый уровень.

А ещё на территории парка, помимо аттракционов, появится так называемый городской променад, где установят копии  памятников архитектуры Лондона, Барселоны, Рима. Откроют  кафе и рестораны, кинотеатр и концертный зал. Ожидается, что развлекательный комплекс сможет принимать около 50 миллионов посетителей в год. Гостей ждут уже скоро, ведь первая очередь парка "Остров Мечты" будет открыта этой осенью.

Георгий Бабаян, "ТВ Центр".

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Остров мечты
Строительные работы в парке развлечений "Остров мечты"
Строительные работы в парке развлечений "Остров мечты"
Строительные работы в парке развлечений "Остров мечты"
Строительные работы в парке развлечений "Остров мечты"
Строительные работы в парке развлечений "Остров мечты"
Строительные работы в парке развлечений "Остров мечты"
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