ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московскую школу английского языка заподозрили в мошенничестве

15:43
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Занятия не проводятся уже несколько месяцев

Школа английского  языка с названием, которое в переводе значит "Будь свободен" практически перестала проводить занятия. Освободив своих клиентов  от учёбы, но обременив  кредитами. Администрацию  школы подозревают в мошенничестве.

Вместо иностранного языка теперь они изучают условия своих  договоров с банком. У кого-то кредит на 60 тысяч рублей, а у кого-то даже больше. Школа BeFreeSchool обещала быстро и недорого научить  разговаривать на английском.

"Мне предложили просто взять кредит, то есть оплата была 36 тысяч за год, и ее разбили на год через банк, просто оформили кредит", - говорит студент школы Мстислав Несвижский.

Около года школа зарабатывала себе имя, а заодно и новых клиентов. Хорошо действовал принцип "сарафанного радио". Студенты рекомендовали школу друзьям.

"Мы заключили договор на год, это получается, что в месяц я плачу по 3356, и заключила я договор только с 8 января, у меня даже нет еще полгода, деньги мы платим, а обучения нет", - жалуется студентка Олеся Каймштаева.

Обучения в школе приостановлено с февраля. Сначала объясняли, что занятия отменили внепланово, а потом появились и другие причины.

"Какие-то проблемы с электричеством, пожарная сигнализация срабатывала два раза, потом, кажется, это было 19 февраля, я пришла на занятия, а мне охранник сказал, что мы никого не впустим, и школа здесь больше не существует", - рассказывает студентка школы Анна Романенко.

Теперь и вовсе школа числится по другому адресу, на прежнем месте - только пустые аудитории. Никакого образовательного процесса. Учить студентов просто некому.

"На данный момент больше 30 человек с задолженностью на сумму больше двух миллионов, задолженности у кого-то тянутся там с летнего периода, у кого-то только за последний период", - говорит преподаватель, академический директор Вячеслав Титов.

Руководитель школы, а по совместительству еще и опытный коуч - Тимур Исякаев - знает, как продвигать бизнес с максимальной выгодой. На встречах со студентами открыто признает несостоятельность школы и дает невнятные обещания.

"У нас приостановлены занятия. Любой студент сейчас может написать какую-то претензию или еще что-то. Мы со своей стороны на эту претензию ответим, предложим различные варианты решения задач", - обещает Тимур Исякаев.

Пока единственный  вариант, который предложили студентам - ждать. В туманной перспективе им обещают некие компенсационные — онлайн-курсы английского. Так же, как и не ясно, куда уходят деньги по кредитам за обучение, которые студенты продолжают выплачивать ежемесячно.

"Как говорят, обещать -  не значит жениться, поэтому обещать можно каждый раз и мило беседовать, но надо понимать, что общий срок давности здесь по услугам – год. Соответственно, если вы будете слушать сказки в течение года и не предпримете в дальнейшем никаких действий, то в дальнейшем вы потеряете право и в суде защищать свои права", - объясняет ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.

В подобных ситуациях юристы советуют искать правды в правоохранительных органах. И добиваться уголовного разбирательства по статье "Мошенничество" в суде с теми, кто продает свои услуги, но не предоставляет их.

Елена Сахно, Сергей Титов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Студенты школы английского языка
Студенты школы английского языка
Академический директор Вячеслав Титов
Академический директор Вячеслав Титов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.