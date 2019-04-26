Московскую школу английского языка заподозрили в мошенничестве

Занятия не проводятся уже несколько месяцев

Школа английского языка с названием, которое в переводе значит "Будь свободен" практически перестала проводить занятия. Освободив своих клиентов от учёбы, но обременив кредитами. Администрацию школы подозревают в мошенничестве.

Вместо иностранного языка теперь они изучают условия своих договоров с банком. У кого-то кредит на 60 тысяч рублей, а у кого-то даже больше. Школа BeFreeSchool обещала быстро и недорого научить разговаривать на английском.

"Мне предложили просто взять кредит, то есть оплата была 36 тысяч за год, и ее разбили на год через банк, просто оформили кредит", - говорит студент школы Мстислав Несвижский.

Около года школа зарабатывала себе имя, а заодно и новых клиентов. Хорошо действовал принцип "сарафанного радио". Студенты рекомендовали школу друзьям.

"Мы заключили договор на год, это получается, что в месяц я плачу по 3356, и заключила я договор только с 8 января, у меня даже нет еще полгода, деньги мы платим, а обучения нет", - жалуется студентка Олеся Каймштаева.

Обучения в школе приостановлено с февраля. Сначала объясняли, что занятия отменили внепланово, а потом появились и другие причины.

"Какие-то проблемы с электричеством, пожарная сигнализация срабатывала два раза, потом, кажется, это было 19 февраля, я пришла на занятия, а мне охранник сказал, что мы никого не впустим, и школа здесь больше не существует", - рассказывает студентка школы Анна Романенко.

Теперь и вовсе школа числится по другому адресу, на прежнем месте - только пустые аудитории. Никакого образовательного процесса. Учить студентов просто некому.

"На данный момент больше 30 человек с задолженностью на сумму больше двух миллионов, задолженности у кого-то тянутся там с летнего периода, у кого-то только за последний период", - говорит преподаватель, академический директор Вячеслав Титов.

Руководитель школы, а по совместительству еще и опытный коуч - Тимур Исякаев - знает, как продвигать бизнес с максимальной выгодой. На встречах со студентами открыто признает несостоятельность школы и дает невнятные обещания.

"У нас приостановлены занятия. Любой студент сейчас может написать какую-то претензию или еще что-то. Мы со своей стороны на эту претензию ответим, предложим различные варианты решения задач", - обещает Тимур Исякаев.

Пока единственный вариант, который предложили студентам - ждать. В туманной перспективе им обещают некие компенсационные — онлайн-курсы английского. Так же, как и не ясно, куда уходят деньги по кредитам за обучение, которые студенты продолжают выплачивать ежемесячно.

"Как говорят, обещать - не значит жениться, поэтому обещать можно каждый раз и мило беседовать, но надо понимать, что общий срок давности здесь по услугам – год. Соответственно, если вы будете слушать сказки в течение года и не предпримете в дальнейшем никаких действий, то в дальнейшем вы потеряете право и в суде защищать свои права", - объясняет ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.

В подобных ситуациях юристы советуют искать правды в правоохранительных органах. И добиваться уголовного разбирательства по статье "Мошенничество" в суде с теми, кто продает свои услуги, но не предоставляет их.

Елена Сахно, Сергей Титов, "ТВ Центр".