Большой театр объявил планы на следующий сезон

Стало известно, какие премьеры ждут театралов

Сразу десять премьер покажет Большой театр в новом сезоне. Одну из них - оперу "Евгений Онегин" - зрители увидят уже в мае, передает "ТВ Центр". Ее покажут на Исторической сцене в версии режиссёра Евгения Арье.

Среди премьер следующего сезона - одна из первых русских опер "Гостиный двор". А ещё театралов ждёт долгожданное событие: Дмитрий Черняков, один из самых востребованных оперных режиссёров мира, снова будет в Большом. Он поставит "Садко".

"Мы очень рады, что Дмитрий возвращается в Большой театр. И мы с нетерпением и с большим интересом ждем этой работы, потому что давно не шла эта опера в Большом театре. Она особенная очень, и будет очень интересно посмотреть, как Дмитрий её видит, как её чувствует", - сказал музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.