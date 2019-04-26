В Москве представили программу одноактных балетов

Посмотреть их можно в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко

Премьера в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Представили программу одноактных балетов. "Прогулка сумасшедшего" Ингера, "О сложная" Брауна, а ещё и "Свадебка" Прельжокажа.

Вечер одноактных балетов вполне может перевернуть жизнь. Специальной подготовки для этого не требуется. Все понятно без слов. Скандинавская "Прогулка сумасшедшего" - невероятно эмоциональный способ избавиться от тотального контроля. Швед Йоханн Ингер, поставивший этот балет несколько десятилетий назад, по сей день убежден: только так можно обрести свободу. У него равелевский "Болеро" становится гимном безумцам, вырвавшимся из Матрицы.

Свою Вселенную создала и американка Триша Браун. Став классиком чуть ли не в юном возрасте, она никогда ничего не боялась. Смело экспериментировала со временем и пространством. Даже с гравитацией. Балет "О сложная" - непростое испытание для танцовщиков. Зато великолепная возможность услышать саркастическое послание ушедшей два года назад авангардистки.

"Триша хотела воссоздать своеобразный словарь движений. Она начала с алфавита. Каждое движение обозначало букву - от А до Я. И вот при помощи этого она создала поэму. Представляете, создать сольную партию танцора только при помощи алфавита", - говорит хореограф, ученик Триши Браун Тод Стоун.

Французскую "Свадебку" после скандинавско-американских спектаклей поначалу можно принять за классику. Стравинский, Дягилев, воспоминания о русских сезонах в Париже, но как только начинается языческая вакханалия с невестами-марионетками, становится страшно. И за себя, и за общество, которым постоянно манипулируют. Вечная тема - в ярком изложении Анжелена Прельжокажа. Сам мастер тоже сейчас под впечатлением - от столицы.

"Всегда очень приятно выступать в Москве именно с балетом. Москва - столица танца. Россия и Москва всегда были неразрывно связаны с танцами! Это исторический факт. В частности, этот театр действительно потрясающий, потому что связь между публикой и танцорами на сцене - очень крепкая!" – говорит хореограф Анжелен Прельжокаж.

Труппа в этой международной хореографической панораме действительно на высоте. Публика - в восторге. Для одних премьера - изящный финал юбилейного - сотого сезона знаменитого театра. А для других - начало новой, свободной жизни.

Ольга Стрельцова, Александра Сергомасова, Евгений Рыбин. "ТВ Центр", Москва.