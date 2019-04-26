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Погода на майские праздники в Москве

14:10
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Горожан напугали возможными дождями и даже снегом

В ночь с субботы на воскресенье на Москву обрушится холодный атмосферный фронт. На Пасху температура воздуха в городе опустится до 11 градусов тепла.  

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Днем в воскресенье, 28 апреля, столбики термометров будут показывать 11-13 градусов выше ноля. Местами возможны кратковременные дожди и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщают в Росгидромете.

Днем в понедельник и вторник станет прохладнее еще примерно на три градуса, однако в среду, 1 мая, потеплеет до 12-17 градусов выше ноля. С 4 по 8 мая в городе возможны дожди. Замначальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сказал BFM.RU, что такая погода близка к норме для этого времени года.   

"Антициклон, который будет определять характер этой погоды, формируется в более прохладной воздушной массе, он придет к нам с северо-запада Скандинавии", - объяснил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. 

Не исключено, что 29 и 30 апреля в Москве выпадет снег.  Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что на майские праздники довольно часто выпадает снег, который быстро тает. "Ничего экстраординарного в этом нет", - сказал он.

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