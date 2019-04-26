Погода на майские праздники в Москве

Горожан напугали возможными дождями и даже снегом

В ночь с субботы на воскресенье на Москву обрушится холодный атмосферный фронт. На Пасху температура воздуха в городе опустится до 11 градусов тепла.

Днем в воскресенье, 28 апреля, столбики термометров будут показывать 11-13 градусов выше ноля. Местами возможны кратковременные дожди и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщают в Росгидромете.

Днем в понедельник и вторник станет прохладнее еще примерно на три градуса, однако в среду, 1 мая, потеплеет до 12-17 градусов выше ноля. С 4 по 8 мая в городе возможны дожди. Замначальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сказал BFM.RU, что такая погода близка к норме для этого времени года.

"Антициклон, который будет определять характер этой погоды, формируется в более прохладной воздушной массе, он придет к нам с северо-запада Скандинавии", - объяснил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Не исключено, что 29 и 30 апреля в Москве выпадет снег. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что на майские праздники довольно часто выпадает снег, который быстро тает. "Ничего экстраординарного в этом нет", - сказал он.