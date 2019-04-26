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Адвокат набросился на проводницу и начальницу поезда (видео)

14:06
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Дебошира взбесили замечания

В Ленинградской области следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который избил проводницу и начальницу поезда "Санкт-Петербург — Вологда".

По предварительным данным, работающий адвокатом мужчина выпил лишнего и принялся нарушать общественный порядок. Замечания проводницы еще больше подняли в нем агрессию, и он попытался ударить ее, но девушка смогла уклониться.

Затем буйный пассажир проследовал за ней по вагону в тамбур, где его попыталась успокоить начальница поезда. На это пассажир несколько раз ногами и руками ударил женщину.

Нарушитель задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу, сообщил СКР в WhatsApp.

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