Возмужал и похорошел: Коля Лукашенко изменился до неузнаваемости

Парню всего 14 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Китай и привез с собой своего младшего сына Николая.

14-летний Коля Лукашенко сильно изменился: он возмужал и сменил прическу. Теперь его можно перепутать с охранником или советником президента.

"Через 4 года я выезжаю в Беларусь", "Ему же год назад было 8", "Взрастили на картофеле", "Преемник подрос", "Прынц Выльям" (многие сравнивают его с британским принцем Уильямом – прим.ред.), - написали пользователи социальных сетей. (Орфография авторов сохранена - прим.ред.).

Николай сопровождает своего отца на мероприятиях с трехлетнего возраста. Юный Лукашенко уже принимал участие в переговорах Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой и другими политиками.