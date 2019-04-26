Опубликовано фото самого красивого прапорщика России

Анна Храмцова не первый год увлекается фитнесом

Прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области стала победительницей конкурса "Краса Росгвардии". За нее на сайте ведомства проголосовали более 57 тысяч человек.

"Ее портретный снимок, а также фотопортреты двенадцати финалисток послужат основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год", - сообщается на сайте Росгвардии.

Анна Храмцова проживает в Екатеринбурге. Судя по ее странице в Instagram, девушка занимается бодифитнесом, регулярно участвует в соревнованиях и ведет здоровый образ жизни. "Один хороший человек спросил меня сегодня: "ты же качаешься! А где твоя попа?" - Дак вот она же, воооот. Прироста мне в новом году", - написала Храмцова в декабре 2017 года [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU]. С тех пор она заметно нарастила мышечную массу.

В конкурсе участвовали более тысячи военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны. Они опубликовали свои фото и в интересной форме рассказали о своей службе и достижениях.