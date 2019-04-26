Возмутившегося Порошенко призвали подчиниться воле Путина

Украинский лидер захлебнулся от негодования, отметили в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление действующего президента Украины Петра Порошенко, в котором он отреагировал на решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

По ее словам, "захлебнувшийся от возмущения" Порошенко заявил, что его оппонентом по выборам является Владимир Путин. "Плакаты, слоганы и выступления мы все помним. Порошенко выборы проиграл. Выходит, что проиграл их не кому-нибудь, а президенту России Владимиру Путину", - написала она в Facebook. Захарова призвала Порошенко подчиниться воле того, кому он проиграл.

Во время предвыборной кампании штаб Порошенко развесил по улицам Киева и Харькова билборды, на которых украинский и российский лидеры пристально смотрят друг другу в глаза, как будто каждый из них пытается "переглядеть" соперника. На Украине эти плакаты раскритиковали.

Накануне Владимир Путин назвал победу Владимира Зеленского на выборах свидетельством полного провала политики действующего украинского президента. Напомним, шоумен набрал 73,22% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 24,45%.

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