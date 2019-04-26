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Москва ответила на предложение Трампа об отказе от ядерного оружия

15:30
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Россия следует всем соглашениям по контролю над вооружениями, а США – нет

В российском МИД поддержали инициативу президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и готовы обсуждать этот вопрос с Соединенными Штатами и другими странами "ядерной пятерки".

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Трамп намерен заключить "грандиозную ядерную сделку" – США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

В тех милитаризированных условиях, в которых живет США, такое решение можно только приветствовать, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков. Москва приступит к переговорам, когда Вашингтон представит конкретные предложения, пишет РИА Новости.

Рябков отметил, что Россия не нарушает договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), в то время как США постоянно подрывают все соглашения по контролю над вооружениями.

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