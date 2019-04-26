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Умер один из создателей фильма "Ширли-мырли"

15:32
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Он работал на "Мосфильме" с 1967 года

Народный художник России Валерий Филиппов умер в возрасте 80 лет. Дату и место похорон назовут позднее. 

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Агентство "Москва" пишет со ссылкой на пресс-службу Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России, что художник скончался в пятницу, 29 апреля. Причина смерти не уточняется. "Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким В. Филиппова", - сообщили в гильдии. 

С 1967 года Валерий Филиппов работал художником-постановщиком на киностудии "Мосфильм". Он принимал участие в создании таких фильмов, как "Братья Карамазовы", "Принцесса цирка", "Адъютант его превосходительства", "Ширли-мырли", "Бригада". В разное время Филиппов сотрудничал с режиссерами Кареном Шахназаровым, Александром Прошкиным, Владимиром Меньшовым и многими другими. 

В 1989 году художник получил Государственную премию СССР за фильм "Холодное лето пятьдесят третьего…", который снял Прошкин. В 2007 году он удостоился звания "Народного художника Российской Федерации". 

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