Умер один из создателей фильма "Ширли-мырли"

Он работал на "Мосфильме" с 1967 года

Народный художник России Валерий Филиппов умер в возрасте 80 лет. Дату и место похорон назовут позднее.

Агентство "Москва" пишет со ссылкой на пресс-службу Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России, что художник скончался в пятницу, 29 апреля. Причина смерти не уточняется. "Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким В. Филиппова", - сообщили в гильдии.

С 1967 года Валерий Филиппов работал художником-постановщиком на киностудии "Мосфильм". Он принимал участие в создании таких фильмов, как "Братья Карамазовы", "Принцесса цирка", "Адъютант его превосходительства", "Ширли-мырли", "Бригада". В разное время Филиппов сотрудничал с режиссерами Кареном Шахназаровым, Александром Прошкиным, Владимиром Меньшовым и многими другими.

В 1989 году художник получил Государственную премию СССР за фильм "Холодное лето пятьдесят третьего…", который снял Прошкин. В 2007 году он удостоился звания "Народного художника Российской Федерации".