Скончался отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Салы

Он пережил сына всего на три месяца

Не стало отца аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в январе из-за падения самолета. Орасио Сала умер от сердечного приступа.

Это произошло в доме Орасио Салы в городе Прогресо, передает "Чемпионат.com". Как отметил мэр Прогресо Хорхе Мюллер, ему позвонила супруга отца футболиста в пять часов утра. Врачи сказали, что дело плохо. Когда глава города подъехал к дому Салы, он уже скончался.

В январе и феврале весь мир с надеждой следил за поисками пропавшего при перелете через Ла-Манш футболиста Эмилиано Салы. Нападающий перешел из французского "Нанта" в британский "Кардифф". Он вылетел в расположение новой команды на легком одномоторном самолете Piper Malibu в ночь на 22 января. По ходу перелета он пропал с радаров.

В начале февраля на дне пролива обнаружили потерпевший крушение самолет. А затем, среди обломков нашли тело одного из пассажиров. Полиция графства Дорсет подтвердила, что оно принадлежало Сале. Установлено, что он скончался из-за многочисленных травм головы и туловища. Опознали его по отпечаткам пальцев.