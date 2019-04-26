Соцобъекты для детей построят в Свиблове по просьбам жителей

Там появятся школа и детский сад

Проект планировки территории квартала по программе реновации в 24-м микрорайоне Свиблово будет изменен в соответствии с пожеланиями местных жителей. Здесь построят сразу несколько социальных объектов для детей, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

По словам заместителя директора по производственной работе ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Галины Миц, авторы хотели создать комфортную среду для жизни всего района, поэтому в основу проекта легли пожелания и участников программы реновации, и их соседей.

"Новые дома будут вписаны в уже существующую застройку. В 24-м микрорайоне Свиблово мы создадим благоустроенные городские пространства с местами для отдыха. Помимо этого проект предусматривает строительство учебного корпуса, включающего блок начальных классов и детский сад, а также дополнительного детского сада и детской поликлиники", - сказала Миц.

Объекты социальной инфраструктуры будут возводить одновременно с домами, поэтому они будут готовы к окончанию строительства жилых зданий.