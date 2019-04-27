Чудо, проверенное временем: тайна схождения Благодатного огня

Больше двух тысяч лет христиане становятся свидетелями волшебства

Ежегодно в храме Воскресения Христова в Иерусалиме происходит чудо - схождение Благодатного огня. Православные по всему миру ожидают, что в этом году благодатный свет явит себя миру в субботу, 27 апреля. ТВЦ.RU попытался постичь тайну этого необъяснимого явления.

Испокон веков тысячи паломников стекаются к Храму Гроба Господня, чтобы стать свидетелями величайшего чуда. Вынос Святого Света из гробницы, где, согласно Евангелию, был погребен распятый Иисус Христос, символизирует воскрешение Сына Божьего. В конечном счете это означает торжество жизни над смертью.

Как это происходит?

Утром в Великую субботу Кувуклию тщательно осматривают и опечатывают. Примерно в полдень процессия во главе с Иерусалимским Патриархом входит в храм и трижды обходит часовню, возведенную над Гробом Господним. Со всех сторон раздаются крики "Аксиос!", что значит "Достоин". У входа в Кувуклию Патриарха обыскивают, воспроизводя действия жандармов во время турецкого владычества над Иерусалимом. Предстоятель Церкви в одном длинном хитоне, держа в руках 33 свечи, входит в часовню. Двери за ним закрывают и опечатывают.

Затем Патриарх и паломники молят Бога о ниспослании Святого огня. Это очень напряженный и торжественный момент, в течение которого верующие надеются на чудо и вместе с тем боятся остаться без ответа от Всевышнего. Без пасхального огня, уверены православные, нас неизбежно ждет конец света…

В период с 13 до 15 часов дня происходит нечто необъяснимое. На мраморной плите гроба возникают сгустки энергии, искрящиеся и сияющие голубым цветом. Люди называют это огненной росой. Патриарх прикасается к ней ваткой, которая мгновенно воспламеняется. Первые минуты этот таинственный огонь не обжигает и не может навредить. Священнослужитель зажигает лампаду и 33 свечи, выносит их из часовни и передает народу. Люди кричат, поют, смеются и плачут. Если несколько минут назад храм находился во мраке, то теперь его освещают сотни свечей.

На этой загадочной церемонии присутствуют священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей. Службу показывают в прямом эфире во многих странах мира, в том числе в России.

Первый свидетель чуда

Считается, что первым человеком, ставшим свидетелем схождения Благодатного огня, был апостол Петр, который узнал о воскрешении Христа и пришел к его гробнице. Вместо тела своего учителя он увидел небесный свет. С тех пор прошло больше двух тысяч лет, а Святой Свет по-прежнему ежегодно нисходит на Гроб Господень.

Первые письменные свидетельства об этом явлении относятся к IX веку. В Средние века паломники рассказывали, что чудо схождения пасхального огня происходило в пустом храме. Лампады над Гробом Христа просто зажигались сами собой. Патриарх и верующие в этот момент находились за храмовыми воротами.

Огонь в России

Благодатный огонь доставляют в Россию и другие страны специальными авиарейсами. В этом году за огнем на Святую землю отправится делегация Фонда Андрея Первозванного. В нее входят 100 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, ректор Московской консерватории Александр Соколов и архиепископ Егорьевский Матфей. Они привезут святыню в особых лампадах наподобие тех "фонарей", в которых доставляют Олимпийских огонь. Вечером в субботу, 27 апреля, пасхальный огонь окажется в храме Христа Спасителя в Москве, а также во многих приходах РПЦ по всей стране.

Скептики

Примечательно, что Католическая церковь отказывается признавать чудесный характер схождения Благодатного огня. Еще в 1238 году папа римский Григорий IX писал, что огонь не сходит с небес.

Скептики попадаются и среди православных христиан. Так, например, в середине прошлого века профессор Ленинградской духовной Академии Николай Успенский критиковал представления о чудесном схождении Благодатного огня. По его мнению, Патриарх зажигает 33 свечи от скрытой лампады, свет от которой не проникает за пределы Кувуклии. Тем не менее он считал этот огонь священным, поскольку его получают в священном месте.

Армянская апостольская церковь тоже отрицает сверхъестественные свойства света и утверждает, что Патриарх и армянский архимандрит зажигают свечи от неугасимой лампады. В марте 2018 года священник Самуэль Агоян рассказал, что он три раза видел, как патриархи зажигают свечи от масляной лампады. "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - сказал Агоян.

В 2008 году заведующий Лабораторией ионных систем Курчатовского института, кандидат физико-математических наук Андрей Волков создал аппаратуру, которая позволила ему зафиксировать достаточно мощные электрические разряды во время схождения Благодатного огня. По его словам, свечи в храме загораются из-за этих разрядов.

"Источник накопления электрического потенциала большой мощности достоверно неизвестен. - писал Волков. - В качестве возможной предварительной гипотезы укажем, что во время проведения измерений был отмечен хорошо различимый звуковой резонанс при исполнении песнопений и хоровых молитв, особенно сильный при исполнении песнопений христианами арабского происхождения. Подобный резонанс может вызывать пьезоэлектрический эффект и приводить к возникновению существенного электрического потенциала".

Что бы ни утверждали скептики, факт остается фактом: схождение Благодатного огня было, есть и будет уникальным явлением, которое имеет огромное значение для всего христианского мира.