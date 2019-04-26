Стал известен размер взяток, на которых попался экс-сотрудник ФСБ

Его арестовали на два месяца

Бывшего сотрудника ФСБ России полковника Дмитрия Фролова обвиняют в хищении 490 миллионов рублей. Из-за его действий пострадал глава строительной компании по фамилии Гляделкин, которого он запугал уголовным делом. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Следствие установило, что в 2011 году Фролов, работая в центральном аппарате ФСБ, напугал потерпевшего тем, что он "может быть привлечен к уголовной ответственности". Такой исход ставил под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве. В результате Гляделкин передал борцу с преступностью принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО в полном объеме.

В итоге Фролов, а также другие фигуранты дела, распорядились имуществом по своему усмотрению. Тем самым, они причинили ущерб на сумму не менее 490 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Как рассказал в суде следователь, представляющий центральный аппарат СКР, у Фролова остались связи в правоохранительных органах. И теперь его следует заключить под стражу. В итоге Басманный суд арестовал бывшего сотрудника управления "К" СЭБ ФСБ России до 25 июня.

Сам обвиняемый просил отправить его под домашний арест. По его словам, у него сломана рука, и ему необходимо лечение. При этом вину Фролов не признал.

Накануне, 25 апреля, был задержан начальник отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин. Его заподозрили в получении крупных взяток. А еще задержали бывших сотрудников того же подразделения ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Перед этим они были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен