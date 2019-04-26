Американские военные самолеты несколько часов кружили возле Крыма

Внимание разведчиков было приковано к Севастополю

У Черноморского побережья России заметили сразу несколько американских разведывательных самолетов. Они несколько часов курсировали вдоль берега.

По данным западных авиационных ресурсов, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края — от района Большого Сочи, а затем почти пяти часов курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма и Керченского пролива.

Одновременно с ним у Черноморского побережья России выполнял задание американский морской разведчик Poseidon. Он также совершил пролеты вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от Керченского пролива, а также у Кубани.

Оба самолета, способные вести разведку на сотни километров вглубь, особенно близко приближались к берегу в районе Севастополя, пишет "Интерфакс".