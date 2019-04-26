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В Красноярске вспыхнул завод по производству ракет (видео)

17:05
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Обрушилась кровля

В пятницу в Красноярске сильное возгорание произошло на местном машиностроительном заводе ("Красмаш"), который производит баллистические ракеты "Синева" и "Сармат".

По последним данным, на предприятии зафиксировано обрушение кровли, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России. На место инцидента стянуты экстренные службы. В тушении принимают участие порядка 40 человек и девять единиц техники.

Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году. Специализируется на производстве ракетно-космической техники.

Видеозапись возгорания появилась в интернете.

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