В Красноярске вспыхнул завод по производству ракет (видео)

Обрушилась кровля

В пятницу в Красноярске сильное возгорание произошло на местном машиностроительном заводе ("Красмаш"), который производит баллистические ракеты "Синева" и "Сармат".

По последним данным, на предприятии зафиксировано обрушение кровли, передает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС России. На место инцидента стянуты экстренные службы. В тушении принимают участие порядка 40 человек и девять единиц техники.

Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году. Специализируется на производстве ракетно-космической техники.

Видеозапись возгорания появилась в интернете.