Собянин поддержал проект создания театрального квартала в Замоскворечье

Мэр Москвы вместе с министром культуры посетили театральный музей имени Бахрушина

Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский в пятницу посетили Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

По словам мэра Москвы, это место очень важное и интересное. "Хотел поблагодарить активные движения министерства культуры за развитие музейного культурного пространства Москвы. Мы с вами один за одним открываем объекты, начинаем новые проекты. Очень важно привести в порядок уже существующую музейную инфраструктуру, создавать новые музеи, новые объекты культуры", - сказал Собянин.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский рассказал о будущем устройстве пространства театрального квартала.

"Все здания, находящиеся на этой территории, вслед за главной усадьбой отреставрированы, переданы музейному комплексу, оформлены в едином фасадном стилистическом решении. Мы постараемся по максимуму, чтобы здесь были свободные, выставочные, образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища. Также любая застройка на этой территории будет предельно минимизирована, либо ее не будет вообще. И как можно больше свободного пространства, озеленения, чтобы это было действительно любимым местом отдыха москвичей внутри Садового кольца, тем более здесь, на Павелецкой, интенсивное движение и не так много таких хороших просторных мест. Мы постараемся сделать", - сказал Мединский.

Мэр Москвы добавил, что в Замоскворечье будут благоустроены Овчинниковская и Озерковская набережные. Кроме того, Собянин надеется, что в ближайшее время завершатся работы на территории возле Павелецкого вокзала.