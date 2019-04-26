Трамп в восторге от слов Путина по КНДР

Он оценил помощь России и Китая в вопросе Северной Кореи

Американский президент Дональд Трамп признался, что высоко ценит заявления российского лидера Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи. По его словам, сама ситуация вокруг КНДР развивается хорошо.

"Я ценю, что Россия и Китай помогают нам. Я думаю, что Китай помогает нам, потому что не хочет, чтобы страна с ядерным оружием была их соседом", - сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

Кроме того, Трамп отметил, что Китай помогает Вашингтону, так как хочет заключить торговое соглашение. При этом он подчеркнул, что переговоры по нему идут хорошо, сообщает ТАСС.

Ранее американский лидер заявил, что США намерены избавиться от ядерных вооружений. Также он призвал все страны, в том числе Россию и Китай, последовать их примеру. По его словам, он рассчитывает заключить с лидерами этих двух государств ядерное соглашение.

Между тем, в МИД России назвали встречу Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок США. Лидеры двух стран говорили около двух часов тет-а-тет. Путин и Ким Чен Ын назвали переговоры содержательными и обстоятельными. Президент России отметил вклад главы КНДР в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

В феврале этого же года северокорейский лидер провел двухдневные переговоры с Дональдом Трампом. Они завершились провалом. Стороны отказались не только от подписания какого-либо совместного заявления, но и от прощального обеда.

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