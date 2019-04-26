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Ким Чен Ын оказался фанатом Пугачевой

17:56
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Северокорейскому вождю очень нравится "Миллион алых роз"

Стали известны музыкальные пристрастия лидера Северной Кореи. Оказалось, что Ким Чен Ын любит песни "советских" лет.

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Музыкальный секрет северокорейского лидера открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко после его проводов на вокзале Владивостока. Руководителю КНДР нравятся такие песни, как "Катюша", "Вечер на рейде" и особенно - "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой.

"Песня "Катюша" - это традиционно любимая, она символизирует, наверно, начало нашей дружбы, тех трудных времен, когда мы действительно помогали друг другу. Наиболее популярная она была в военные, послевоенные годы, в годы становления КНДР. Это те песни, которые любят наши соседи, с удовольствием поют, они передаются из поколения в поколение. Я думаю это традиция, знание русских песен сближает нас", - сказал Кожемяко агентству РИА Новости.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры прошли 25 апреля на острове Русский. Беседа двух лидеров с глазу на глаз длилась около двух часов. В пятницу лидер Северной Кореи на своем бронепоезде покинул территорию России и вернулся в КНДР.

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