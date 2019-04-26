Ким Чен Ын оказался фанатом Пугачевой

Северокорейскому вождю очень нравится "Миллион алых роз"

Стали известны музыкальные пристрастия лидера Северной Кореи. Оказалось, что Ким Чен Ын любит песни "советских" лет.

Музыкальный секрет северокорейского лидера открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко после его проводов на вокзале Владивостока. Руководителю КНДР нравятся такие песни, как "Катюша", "Вечер на рейде" и особенно - "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой.

"Песня "Катюша" - это традиционно любимая, она символизирует, наверно, начало нашей дружбы, тех трудных времен, когда мы действительно помогали друг другу. Наиболее популярная она была в военные, послевоенные годы, в годы становления КНДР. Это те песни, которые любят наши соседи, с удовольствием поют, они передаются из поколения в поколение. Я думаю это традиция, знание русских песен сближает нас", - сказал Кожемяко агентству РИА Новости.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным. Переговоры прошли 25 апреля на острове Русский. Беседа двух лидеров с глазу на глаз длилась около двух часов. В пятницу лидер Северной Кореи на своем бронепоезде покинул территорию России и вернулся в КНДР.