Одобрена ее депортация в Россию

Суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". Также одобрена ее депортация на родину после отбытия приговора.

Ранее адвокаты находящейся в заключении девять месяцев Бутиной настаивали на сроке заключения, равному уже отбытому россиянкой под стражей. Однако судья Таня Чаткэн удовлетворила просьбу прокуратуры.

Тем не менее, эти девять месяцев Бутиной зачтутся. Таким образом, за решеткой она пробудет еще столько же, передает "Интерфакс".

Судья подчеркнула, что нарушение, в котором созналась Бутина, ставит под угрозу национальную безопасность США. "Будучи студентом ... она не только хотела узнать о политической системе США. Она хотела собирать информацию, которая была бы полезна российским властям", - утверждает Чаткэн.

Она добавила, что Бутина работала над "созданием второго канала коммуникаций", а также "продвижением российских интересов". По словам судьи, россиянка могла в этом преуспеть, так как не заявляла о том, что "она агент иностранного правительства". При этом адвокат Бутиной отметил, что она может вернуться в Россию примерно в ноябре текущего года, сообщает РИА Новости.

До этого россиянка пошла на сделку со следствием и признала свою вину в сговоре с целью работы на правительство нашей страны. Это позволило ей избежать многолетнего тюремного заключения.

Бутину арестовали прошлым летом и бездоказательно обвинили в заговоре в пользу иностранного государства. Под давлением она признала вину по одному из пунктов обвинения. В Москве неоднократно заявляли о поддержке соотечественницы, называя происходящее с ней шантажом.

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