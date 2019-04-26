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Собянин выразил соболезнования родным председателя совета московского Дома ветеранов

18:30
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Генерал-лейтенант скончался на 91-м году жизни

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким председателя совета московского Дома ветеранов Вячеслава Михайлова. Об этом мэр Москвы написал в своем твиттере.

"На 91-м году жизни ушел от нас Вячеслав Григорьевич Михайлов, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации. Светлая память и низкий поклон. Глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Вячеслав Михайлов родился 10 июня 1928 года. Окончил спецшколу ВВС и военное училище. Руководил политотделом авиационного полка, дивизии, корпуса. Был награжден множеством орденом, в том числе двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы, Почета и другими.

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