Собянин выразил соболезнования родным председателя совета московского Дома ветеранов

Генерал-лейтенант скончался на 91-м году жизни

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким председателя совета московского Дома ветеранов Вячеслава Михайлова. Об этом мэр Москвы написал в своем твиттере.

"На 91-м году жизни ушел от нас Вячеслав Григорьевич Михайлов, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации. Светлая память и низкий поклон. Глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Вячеслав Михайлов родился 10 июня 1928 года. Окончил спецшколу ВВС и военное училище. Руководил политотделом авиационного полка, дивизии, корпуса. Был награжден множеством орденом, в том числе двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы, Почета и другими.