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На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

18:38
  • пятница
  • 26 апреля 2019

О пострадавших пока ничего не сообщается

На востоке Шри-Ланки прогремели как минимум три взрыва. Об этом сообщили в пятницу представители местных вооруженных сил. По уточненным данным, инцидент произошел в городе Калмунай. По информации ТАСС, ранее там была проведена контртеррористическая операция.

Серия терактов потрясла Шри-Ланку 21 апреля. Тогда в трех городах прогремело восемь мощных взрывов, в результате которых погибли более 300 человек, еще сотни пострадали. После этого в стране сохраняется неспокойная обстановка. Действует комендантский час, не работают школы.

На этой неделе несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку.

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