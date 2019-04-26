На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

О пострадавших пока ничего не сообщается

На востоке Шри-Ланки прогремели как минимум три взрыва. Об этом сообщили в пятницу представители местных вооруженных сил. По уточненным данным, инцидент произошел в городе Калмунай. По информации ТАСС, ранее там была проведена контртеррористическая операция.

Серия терактов потрясла Шри-Ланку 21 апреля. Тогда в трех городах прогремело восемь мощных взрывов, в результате которых погибли более 300 человек, еще сотни пострадали. После этого в стране сохраняется неспокойная обстановка. Действует комендантский час, не работают школы.

На этой неделе несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку.