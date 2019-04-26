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Собянин поддержал проект создания театрального квартала на базе Музея им. Бахрушина

19:56
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Москвичи получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплекс

В центре Москвы появится театральный квартал. Его создадут на базе Музея имени Бахрушина в Замоскворечье. Жители столицы получат благоустроенный парк, открытую сцену и большой культурно-выставочный комплекс - он будет обустроен в зданиях, прилегающих к исторической усадьбе музея. Согласно проекту, там появится детский обучающий центр, а также зона отдыха для посетителей с ресторанами и кафе.

Здесь царят тишина и умиротворение. И полное впечатление, что это место как будто специально создано для променадов и моционов. Стриженые газоны, аромат цветов, извилистые дорожки. И это самый центр столицы. Замоскворечье. Территория Театрального музея Алексея Бахрушина - известного московского промышленника и мецената.

Это один из крупнейших театральных музеев мира - ведь в его фондах более полутора миллиона экспонатов., передает "ТВ Центр". Эскизы декораций, костюмы и личные вещи великих актёров, уникальные картины, афиши спектаклей. Особняк в стиле ранней английской готики - лишь часть большой усадьбы. Ещё жилой дом самого Бахрушина, флигель, каретный сарай, особняк купца Варгина. Все, включая ворота с оградой, памятники истории и культуры федерального значения. О планах развития территории мэру Москвы рассказал министр культуры страны.

"Мы разработали проект превращения его в музейно-выставочное пространство. С секциями, с кружками. С вовлечением всего этого в один театрально-музейный квартал. Как когда-то было во времена Бахрушина", - сказал Мединский.

Правительство Москвы поддерживало инициативу Минкультуры по созданию в Замоскворечье музейно-театрального квартала. Он развернется вокруг Бахрушинского Музея. В результате москвичи получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплексы.

"Все здания будут приведены в единый вид. Комплексный. Единые фасадные стилистические решения, мы постараемся по максимуму, чтобы здесь были свободные выставочные образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища", - отметил Мединский.

Зеленое пространство, минимум построек. У исторической усадьбы будет современная жизнь. Насыщенная жизнь театрального квартала. Во флигеле откроют детский центр. В бывшем здании медсанчасти - музейно-театральный. каретном сарае - кассы, экскурсионное бюро и зона отдыха с книжным магазином. Для хранения фондов и выставок построят новый выставочный комплекс. Работы по созданию квартала искусств пройдут параллельно с благоустройством всего Замоскворечья.

"Замоскворечье - это очень важная история. Мы здесь комплексно благоустраиваем ряд улиц. В этом году будем благоустраивать Озерковскую и Овчинниковскую набережные. Район развивается", - сообщил Собянин.

2019-й - год театра и юбилейный 125-й для музея имени Бахрушина. "Праздник праздником. Но мы работаем каждый день. Каждый день открываем свои двери не только здесь, на улице Бахрушина, но и в 11 филиалах нашего музея, которые  занимают центральные места", - рассказал гендиректор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов.

И это целая театральная империя. Дома-музеи Улановой, Островского, Мироновой - Менакера, Плучека, Мейерхольда. Их главная задача - рассказывать о театральном прошлом страны. Новый театральный квартал в Замоскворечье поведает о славном настоящем.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Иванов и Александр Савин, "ТВ Центр", Москва.

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Посещение Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
Посещение Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
Посещение Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
Посещение Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
Посещение Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
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