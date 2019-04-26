Собянин поддержал проект создания театрального квартала на базе Музея им. Бахрушина

Москвичи получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплекс

В центре Москвы появится театральный квартал. Его создадут на базе Музея имени Бахрушина в Замоскворечье. Жители столицы получат благоустроенный парк, открытую сцену и большой культурно-выставочный комплекс - он будет обустроен в зданиях, прилегающих к исторической усадьбе музея. Согласно проекту, там появится детский обучающий центр, а также зона отдыха для посетителей с ресторанами и кафе.

Здесь царят тишина и умиротворение. И полное впечатление, что это место как будто специально создано для променадов и моционов. Стриженые газоны, аромат цветов, извилистые дорожки. И это самый центр столицы. Замоскворечье. Территория Театрального музея Алексея Бахрушина - известного московского промышленника и мецената.

Это один из крупнейших театральных музеев мира - ведь в его фондах более полутора миллиона экспонатов., передает "ТВ Центр". Эскизы декораций, костюмы и личные вещи великих актёров, уникальные картины, афиши спектаклей. Особняк в стиле ранней английской готики - лишь часть большой усадьбы. Ещё жилой дом самого Бахрушина, флигель, каретный сарай, особняк купца Варгина. Все, включая ворота с оградой, памятники истории и культуры федерального значения. О планах развития территории мэру Москвы рассказал министр культуры страны.

"Мы разработали проект превращения его в музейно-выставочное пространство. С секциями, с кружками. С вовлечением всего этого в один театрально-музейный квартал. Как когда-то было во времена Бахрушина", - сказал Мединский.

Правительство Москвы поддерживало инициативу Минкультуры по созданию в Замоскворечье музейно-театрального квартала. Он развернется вокруг Бахрушинского Музея. В результате москвичи получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплексы.

"Все здания будут приведены в единый вид. Комплексный. Единые фасадные стилистические решения, мы постараемся по максимуму, чтобы здесь были свободные выставочные образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища", - отметил Мединский.

Зеленое пространство, минимум построек. У исторической усадьбы будет современная жизнь. Насыщенная жизнь театрального квартала. Во флигеле откроют детский центр. В бывшем здании медсанчасти - музейно-театральный. каретном сарае - кассы, экскурсионное бюро и зона отдыха с книжным магазином. Для хранения фондов и выставок построят новый выставочный комплекс. Работы по созданию квартала искусств пройдут параллельно с благоустройством всего Замоскворечья.

"Замоскворечье - это очень важная история. Мы здесь комплексно благоустраиваем ряд улиц. В этом году будем благоустраивать Озерковскую и Овчинниковскую набережные. Район развивается", - сообщил Собянин.

2019-й - год театра и юбилейный 125-й для музея имени Бахрушина. "Праздник праздником. Но мы работаем каждый день. Каждый день открываем свои двери не только здесь, на улице Бахрушина, но и в 11 филиалах нашего музея, которые занимают центральные места", - рассказал гендиректор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов.

И это целая театральная империя. Дома-музеи Улановой, Островского, Мироновой - Менакера, Плучека, Мейерхольда. Их главная задача - рассказывать о театральном прошлом страны. Новый театральный квартал в Замоскворечье поведает о славном настоящем.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Иванов и Александр Савин, "ТВ Центр", Москва.