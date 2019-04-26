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Медведев предложил увеличить премии молодым ученым

20:06
  • пятница
  • 26 апреля 2019

Правительственные премии вырастут вдвое

Развитие кадрового потенциала в научной сфере обсудили на совещании, которое провел Дмитрий Медведев. Оно прошло в Московском физико-техническом институте, передает "ТВ Центр".

Перед началом беседы премьер осмотрел лаборатории вуза и ознакомился со студенческими изобретениями в рамках проекта "Физтех.Старт". На совещании главной темой стали вопросы поддержки молодых исследователей.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что очень важно обеспечить ученых не только современными лабораториями, но также достойной зарплатой и жильем. Премьер предложил вдвое увеличить правительственные премии молодым исследователям, а также повысить финансирование льготной ипотеки.

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