Медведев предложил увеличить премии молодым ученым

Правительственные премии вырастут вдвое

Развитие кадрового потенциала в научной сфере обсудили на совещании, которое провел Дмитрий Медведев. Оно прошло в Московском физико-техническом институте, передает "ТВ Центр".

Перед началом беседы премьер осмотрел лаборатории вуза и ознакомился со студенческими изобретениями в рамках проекта "Физтех.Старт". На совещании главной темой стали вопросы поддержки молодых исследователей.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что очень важно обеспечить ученых не только современными лабораториями, но также достойной зарплатой и жильем. Премьер предложил вдвое увеличить правительственные премии молодым исследователям, а также повысить финансирование льготной ипотеки.