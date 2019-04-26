Первый урожай крымской клубники можно купить в магазинах

Урожай поражает объемами

В торговые сети сразу нескольких городов нашей страны поступила первая партия крымской клубники. Крупные, яркие и ароматные ягоды выращивают в экологически чистых районах полуострова. И урожай, полученный без использования химических удобрений, не может не удивлять — в среднем, за один день собирают до 8 тонн клубники.

Материал и технологии - европейские, земля и солнце – крымские. В таких теплицах на севере Италии, к примеру, выращивают до 80% овощей, фруктов и ягод. Кусты высаживают в грунт и просто накрывают пленкой.

"Это итальянский сорт клери, который прижился у нас в Крыму благодаря тому, что очень красиво выглядит. Кисло-сладкая ягода и она хороша в транспортировке, в укладке", - говорит бригадир Надие Кадырова.

Плотная, сочная и вся, как на подбор, ровная ягода набирает вес до 40 граммов. Плоды не срывают - отщипывают, чтобы не повредить соцветие. Всю клубнику проверяют на цвет и форму. Причем контроль ведется во время сбора урожая и перед транспортировкой.

Почва и микроклимат Бельбекского каньона идеально подходят для выращивания клубники. Рядом никаких заводов и автомобильных магистралей. А благодаря горной реке засухи в этом районе Крыма не бывает.

Средний урожай - 8 тонн в день. Опытные работники собирают до 150 килограммов за смену. Впрочем, здесь такое ощущение, что сделать это не сложно – настолько крупная ягода. Как шутят местные, не клубника, а маленькие яблочки.

Ягоды собирают в Ленинском и Бахчисарайском районе Крыма и в Севастополе. Большую часть урожая отправляют в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Первая партия уже поступила в торговые сети на материке.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Бахчисарайский район, Республика Крым.